Putin má na Viktora Orbána kompro, proto mu maďarský premiér tak nadbíhá – to je spekulace, která se v zákulisí šíří po Evropě stále víc. V čem je Orbán zranitelný? Bruselský diktát vysvětlí i to, že německému kancléři Olafu Scholzovi bychom teď měli být vděční, i když je jinak velmi nepopulární. Prokázal v politice to nejcennější, leadership. Vysvětlujeme i to, proč Evropa skřípla Elona Muska a proč si za to majitel sítě X může sám – a jaký podíl na tom mají Češi. Díkybohu za novou polskou vládu, ale zároveň platí, že Varšavu teď skoro přestáváme zajímat. Proč a proč v tom velkou roli hrají ega?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda.

