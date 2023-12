Ivana Hodáče zařadily Financial Times mezi nejvlivnější lidi v Bruselu. Jako jediného Čecha. Víc než 10 let tam zastupoval zájmy celého evropského automobilového průmyslu, takže neexistoval člověk, který by mu nezvedl telefon. Hodáč dobře ví, co to je mít vliv a jak ho získat. A v Bruselském diktátu proto vysvětluje, co by mělo Česko dělat pro to, aby toho v Evropě dokázalo ovlivnit víc. Hodáč dobře rozumí tomu, proč evropské automobilky tak zaspaly a ve výrobě elektromobilů dnes ztrácejí nejen na americkou Teslu, ale i na Čínu. Dokážou ještě ztracené pozice dobýt zpět?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.