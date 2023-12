Největším problémem české ekonomiky je to, že nenabízí vysokou přidanou hodnotu, tvrdí místopředsedkyně asociace průmyslového designu a majitelka firmy USSPA Kateřina Kadlecová. Není to podle ní jenom dědictvím devadesátých let, kdy jsme jako země vydělávali na levné pracovní síle. Ale i celkovým nastavením společnosti, která chce levné produkty, slevy a spokojí se s nižší kvalitou. Pak odpouští nekvalitu i sama sobě a nemá ambici nabízet světu to nejlepší. Jak to změnit? Co by pro to měly dělat firmy a co vláda? Jak se daří českému průmyslovému designu? A co by mělo být „brandem“ naší země?

Na to všechno odpovídá Kateřina Kadlecová v podcastové sérii Hospodářských novin s názvem reVize Česka. Ta navazuje na úspěšnou jarní konferenci uspořádanou v partnerství s podnikatelskou iniciativou Druhá ekonomická transformace, která sdružuje významné tuzemské byznysmeny a chce pomoci změnit republiku v dalších třech dekádách v otevřenou a úspěšnou zemi.

Všechny předchozí díly podcastu najdete zde.