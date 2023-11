Válka na Ukrajině a skutečnost, že v ní Rusko teď má navrch. Klimatičtí aktivisté a jejich snaha, aby skončil kapitalismus, jak ho známe. Britští konzervativci, idol české pravice, se řítí směrem k většímu extrému – a zároveň zpět do vysoké funkce vytáhli někdejšího premiéra Davida Camerona. A objevil se přístup, který může podle jeho zastánců pomoci vyřešit nelegální migraci. Jak se v tom všem vyznat? Podcast Bruselský diktát v posledním vydání probral některá klíčová témata dneška, teď vám jeho autoři nabízejí bonusový díl – s tipy, co si přečíst, pokud to vše chcete pochopit ještě víc.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.