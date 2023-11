Co udělá s Moldavskem zahájení rozhovoru o vstupu do EU, co trápí běžné Moldavany a proč by měli mít čeští fotbalisté před těmi moldavskými respekt? To vše probíráme s českým velvyslancem v Moldavsku Stanislavem Kázeckým.

