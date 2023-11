Dobrý den, vítejte u Ranního brífinku Hospodářských novin. Je pondělí 13. listopadu a před námi je zkrácený čtyřdenní pracovní týden. Číslem týdne byla bezpochyby inflace, která se po osmi měsících poklesu vyšplhala na 8,5 procenta, což je víc, než čekali analytici i Česká národní banka. Výsledek je ovšem kouzlem statistiky, jak vysvětlil Český statistický úřad. Před rokem statistici zahrnuli do výpočtu vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny. Bez tohoto vlivu by meziroční inflace letos v říjnu byla pod šesti procenty. V podcastu vítám na lince svého kolegu Luďka Vainerta, který vysvětlí, jak to s inflací doopravdy je.

V tomto podcastu držíme – až na výjimky – krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.