Fotovoltaické elektrárny by měly být strategická věc, která by měla pomoci zajistit energetickou bezpečnost Evropy. Proto by podle Martina Bursíka, prezidenta Evropské federace obnovitelných zdrojů, měly připadat v úvahu vládní pobídky na výrobu nebo i kvóty na dovoz z Číny či odjinud, podobně jako se uvažuje o elektromobilech. „Není důvod, abychom to vyráběli s výrazně vyššími náklady, ale vyšší budou. Musí tomu pomoci vláda i Evropská unie,“ tvrdí Bursík v Ranním brífinku HN.

