Michal Bláha, ředitel společnosti Hlídač státu a zároveň člen expertního vládního týmu pro digitalizaci a poradce vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti), je dalším hostem v nové podcastové sérii Hospodářských novin s názvem reVize Česka. Ta navazuje na úspěšnou jarní konferenci, uspořádanou v partnerství s podnikatelskou iniciativou Druhá ekonomická transformace, která sdružuje významné tuzemské byznysmeny a chce pomoci změnit republiku v dalších třech dekádách v otevřenou a úspěšnou zemi. Co v podcastu zaznělo?

Jak funguje stát

4:10 – Ve státní zprávě není žádná inovativnost. Ta je z principu, pomocí procesů a pravidel, spíše potlačovaná než podporovaná.

Digitalizace a politici

5:12 – V zahraničí, ze kterého bychom si chtěli brát příklad, je ochota dělat relativně odvážné projekty, měnit status quo, dělat věci inovativně a řídit je velmi pragmatickým způsobem. A k tomu tady po většinu času od roku 2011 do roku 2021 byla prakticky nulová politická ochota.

Příliš mnoho úředníků?

16:27 – V České republice je IT zaměstnanců šestkrát až sedmkrát méně, než jich je ve srovnatelné organizaci v soukromé sféře.

Dodavatel v IT zakázkách stále vede

24:22 – Velká příčina problémů se zakázkami je v tom, že zadavatel, tedy úřady, jsou slabé vůči dodavatelům. Představte si, že máte organizaci, která má tisíc lidí, a o celou tuto organizaci, o všech těch tisíc počítačů a pár set tiskáren se stará dvacet IT zaměstnanců – a ještě se k tomu mají starat o dalších sto dvacet IT systémů, které tam jsou. V praxi to nejde. To znamená, že velká část odpovědnosti za provoz a vlastně i za rozvoj je na těch dodavatelích. To je to, čemu se říká vendor lock, tedy to, že jsou nenahraditelní. Jeden vendor lock je právní, protože smlouvy jsou špatně napsané. Ten vědomostní je ale stejně těžký.

44:40 – V České republice je občan a firma a priori braná jako pachatel. Nepřítel. Požádej, my tě podezříváme, že jsi něco udělal špatně, a my si tě zkontrolujeme, že si tu žádost dal dobře, a pak ti to schválíme. Když se ten přístup otočí, tak to ušetří spoustu času, ušetří to obrovské množství peněz a nakopne celou ekonomiku.

Všechny předchozí díly podcastu najdete zde.