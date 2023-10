Nevěřil tomu skoro nikdo, ale přece se to podle všeho stane. Koalice Spolu má jít příští rok do eurovoleb se společnou kandidátkou, stejně jako v případě vnitrostátních sněmovních voleb. A to i přes značné programové, ale i osobní neshody mezi europoslanci ODS, TOP 09 a lidovců. Co se to děje? A může to v Evropě fungovat? Téma pro bruselskou zpravodajku Hospodářek Kateřinu Šafaříkovou.

