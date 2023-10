Úterní zásah nemocnice v Gaze vyvolává velké pochybnosti, ale také velké emoce. Na všech stranách. A to bez ohledu na to, že to podle všeho bylo ve skutečnosti trochu jinak, než jak se v prvních hodinách mohlo zdát. Jenže mezitím už se v arabském světě zvedla vlna hněvu. Co to může znamenat? Stojíme na prahu globálního konfliktu? „Může to být jeden z bodů, který může vyústit ve větší krizi, velkou globální válku ale nečekám,“ říká v Ranním brífinku zahraniční reportér HN a znalec Blízkého východu Pavel Pawluscha Novotný.

V tomto podcastu držíme – až na výjimky – krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.