Petr Bartoň, datový ekonom společnosti DataRun, je dalším hostem v nové podcastové sérii Hospodářských novin s názvem reVize Česka. Ta navazuje na úspěšnou jarní konferenci, uspořádanou v partnerství s podnikatelskou iniciativou Druhá ekonomická transformace, která sdružuje významné tuzemské byznysmeny a chce pomoci změnit republiku v dalších třech dekádách v otevřenou a úspěšnou zemi.

Je rozpočet díky konsolidačnímu balíčku na dobré cestě? Bez čeho se veřejné finance v dalších letech neobejdou? Nejen na to odpovídá Petr Bartoň. Zde výběr pěti témat, které v podcastu zazní, včetně času, kdy je najdete.

Rozpočet a covid

7:13 – Rozpočet je potřeba odcovidovat, což znamená, že větší díl úspor na sebe musí vzít výdaje. Celé hospodářské dějiny ukazují, že když je krize, rostou náklady. A ty potom nikdy neklesnou.

Růst ekonomiky

12:54 – V České republice nemáme právo hovořit o růstu ekonomiky, protože jsme poslední zemí, která se nevrátila na předcovidovou úroveň. Nedohnali jsme covidový propad, i když potom ekonomika rostla srovnatelně rychle jako v okolních zemích.

Penze

17:15 – Máme nejméně zreformované penze, a to i ve srovnání s okolními zeměmi. Současně máme nejvyšší podíl toho, co penzista pobírá od státu a co z jiných zdrojů. Při stávajících nízkých úložkách stejně nikdo nic nenaspoří, takže bude čekat na státní důchod.

Pozemková daň

33:04 – Pozemkové daně jsou u nás nejnižší na světě. Nejlepší argument pro místní daň je, že jde o způsob, jak si místní samosprávy mohou něco vydělat. Místní daň také vytváří konkurenci mezi městy, která se stávají více či méně atraktivní, co se týká přistěhování. V Česku je zdanění velmi centralizované, jediné, co si mohou obce vybírat, je s nadsázkou poplatek za psa.

Reformy

42:30 – Problém rozpočtu nezmění jenom proškrtávání dotací, je potřeba začít od začátku, napsat si tam, co chceme, aby stát dělal, a co ne. Protože když se nic nezmění, tak se nám s rostoucím dluhem může stát, že nás k tomu dotlačí někdo jiný a teprve potom přijdou tupé škrty, které jako stát nebudeme schopni ovlivnit.