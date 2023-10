Kdo chce rozumět tomu, co se děje kolem něj, měl by se mnohem víc zajímat o Evropu než o Česko. Tuhle pravdu v Česku chápe opravdu málokdo a my to chceme změnit – a to v novém podcastu Bruselský diktát. Ukážeme vám, že dění v Evropě je nejen...

3. 10. 2023 ▪ 08:54 min.