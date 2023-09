Více než 11 miliard korun. Právě o tolik by měl v příštím roce klesnout rozpočet resortu školství. A to v praxi znamená především razantní škrty. O práci tak může přijít až 20 tisíc nepedagogických pracovníků. Samotných učitelů se propouštění sice týkat nemá, ale pokud by vláda měla dodržet slib, že budou brát 130 procent průměrné mzdy, musela by naopak najít v prázdné státní kase dalších 30 miliard.

Jak to jde dohromady s proklamacemi politiků, podle kterých je vzdělání klíčová priorita? A kde by se dalo v českém školství ušetřit tak, aby to nemělo fatální důsledky? Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové jsou rezervy například u malých škol v regionech. „Je to trošku v našem DNA, že každá vesnice měla kostel a školu. Ale možná je ta doba už jinde, lidé žijí jinak,“ říká v Ranním brífinku Mazancová.

