Agentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus dnes zveřejňuje data za červenec. A oficiálně tak potvrzuje, že uplynulý měsíc byl nejteplejší v historii měření. A to na celé zeměkouli. Jednadvacet dní z celkových třiceti historicky nejteplejších bylo zaznamenáno právě v letošním červenci. Důsledky neobvyklé vlny veder byly letos ostatně vidět téměř okamžitě. Požáry, sucha, extrémní teploty. Co přesně výsledky měření znamenají a co bychom měli dělat? „Rozhodně nám nepomůže něco tak bláznivého a nebezpečného, jako je teorie nerůstu,“ říká v Ranním brífinku klimatolog Aleš Farda. Například konec výroby klasických aut by podle něj vedl kvůli ztrátě životní úrovně k přesnému opaku – pálilo by se akorát více uhlí.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.