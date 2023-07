Češi začínají přicházet na chuť repasované elektronice. Alespoň to tvrdí Simona Sedlárová, country manažerka start-upu Swappie. Ten nabízí repasované telefony společnosti Apple, oproti novým kusům ale o 40 procent levněji. Co stojí za úspěchem firmy, která se chlubí snížením uhlíkové stopy o 70 procent, se v podcastu Green Deal ptali Tereza Beránková a Martin Ehl.

„V severských zemích je Swappie doslova lovebrand. Tam máme největší úspěch. Daří se nám ale taky na dalších velkých trzích, jako je Německo nebo Itálie,“ popisuje Sedlárová, jak se původně finskému start-upu podařilo prorazit na 16 evropských trhů. Jen během loňského roku vložili investoři do firmy 124 milionů eur. V Česku Swappie působí od roku 2021.

„Ten příběh je vlastně úsměvný. V roce 2016 si zakladatelé Swappie Sami a Jiri zkusili koupit na internetu repasovaný mobil. Jenže se samozřejmě napálili. Ty emoce byly tak velké, že se rozhodli založit vlastní start-up a vytvořit firmu, které by se dalo důvěřovat,“ vypráví Sedlárová a dodává, že za úspěchem společnosti stojí taky snaha lidí brát ohledy na planetu.

Právě elektronický odpad patří mezi vůbec nejrychleji rostoucí druhy odpadu na světě. Špatně vytříděná nebo zrecyklovaná elektronika nejenže produkuje extrémně vysoké emise CO 2 , ale také spotřebovává vzácné materiály.

