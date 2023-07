Do Prahy dnes přilétá první přímý let nové linky z Tchaj-wanu. Ta bude létat dvakrát týdně. „Nejsou to jen turisté, ale také obchodní náklad. Potřebujeme, aby byla byznysové úspěšná,“ říká Alice Rezková, výkonná ředitelka Česko-tchajwanské obchodní komory.

V rozhovoru se ohlížíme za tím, jak český byznys dokázal zúročit březnovou cestu velké delegace na Tchaj-wan a jaké možnosti česko-tchajwanské obchodní spolupráce se rýsují v nejbližší budoucnosti.

