Od začátku prázdnin se vrátily expresní a mezinárodní vlaky na trať z Prahy do Brna přes Pardubice a skončila tak pomalejší jízda přes Vysočinu. Rekonstrukce několika úseků na prvním koridoru trvala přes dva roky. Přesto ani třicet let po začátku oprav hlavních tratí v Česku stále není hotovo. Na jaká zdržení se musí cestující v příštích letech připravit a kdy bychom se mohli dočkat stavby první vysokorychlostní tratě v Česku? Také na to v Ranním brífinku odpovídá redaktor oborového webu Zdopravy.cz Jan Sůra.

