Přesně před čtyřmi lety se na pražské Letné sešlo přes 200 tisíc lidí, aby demonstrovali proti politickému bahnu kabinetu Andreje Babiše. Tak masivní protivládní protest Česko předtím ani potom nezažilo. Dnes se budeme s politologem Milošem Gregorem bavit o tom, co se od té doby u ANO změnilo a zda se do bahna budeme bořit i v budoucnu. „Například zpochybňování potřeby obranné politiky v rámci NATO nebo výroky představitelů ANO proti válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kdy je dlouhodobě staví proti českým občanům a dávají do kontrastu s tím, kolik to stojí peněz, tak to nenasvědčuje, že by ANO mělo v plánu se vrátit na umírněnější pozice. Naopak dále eskaluje tu radikálnost ve své rétorice,“ říká v Ranním Brífinku Gregor. Tak si vezměte dobré holínky a jdeme do toho.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.