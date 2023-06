V Česku výrazně klesl počet nově zahájených staveb bytových i rodinných domů, v meziročním srovnání až o třetinu. Vyplývá to z údajů za duben, které zveřejnil Český statistický úřad. Stavebnictví jako celek pak klesá už třetí měsíc v řadě. Proč tomu tak je a jakým způsobem se může dění na trhu promítnout do cen nemovitostí? Na to v Ranním brífinku odpoví byznysový redaktor Hospodářských novin Adam Kotrbatý.

