Dobré jitro z Hospodářek, je pondělí pátého června, začíná jedna z nejprestižnějších ekonomických konferencí letoška s názvem reVize Česka, o které si můžete přečíst už teď v papírových Hospodářkách, nebo ji celý den sledovat u nás na webu. Čekají nás panely s premiérem Petrem Fialou, ministry Jozefem Síkelou nebo Ivanem Bartošem – a to vše za účasti majitelů a manažerů významných českých firem, kteří se sdružili ve výzvě k 2. ekonomické transformaci. Statistický úřad zase zveřejní vývoj mezd za první čtvrtletí a to je v zásadě vše důležité, co nás dnes v ekonomice čeká. Od mikrofonu Ranního brífinku vás zdraví Jaroslav Mašek.

O tom, proč je důležitá značka samotné České republiky, jak může pomoci tuzemským firmám a co bychom pro její posílení měli dělat, hovoří majitel skupiny Wikov a skláren Bomma a Rückl Martin Wichterle.

