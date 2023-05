Takzvaná spádová turistika hýbe českým základním školstvím. Nedostatečnou kvalitu nebo dostupnost spádových škol totiž čím dál častěji řeší rodiče účelovým přepisováním trvalých adres svých dětí do míst s preferovanými školami. Některé z nich se ale začaly obcházení systému bránit. A ministerstvo školství uvažuje o tom, že tuto praxi plošně omezí. Například podle experta na základní vzdělávání Marka Adlera by ale taková snaha byla nelegální. Řešením je podle něj spíše hloubková proměna celého systému. „Potřebujeme od píky změnit systém řízení českého školství. Posledních dvacet let ukázalo, že to řízení, rozpadlé do velkého množství zřizovatelů bez středního článku mezi nimi a ministerstvem školství, nefunguje,“ říká v Ranním brífinku Adler.

