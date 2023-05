Minulý rok změnil myšlení řady majitelů rodinných domů. Kdo měl úspory a střechu, ten investoval do solárních panelů. Jak se teď ale ukazuje, solární boom s sebou přinesl nejen finanční úspory, ale v řadě případů i komplikace. Třeba majitelé fotovoltaik v okolí Brna teď mají problém s připojením do sítě – její kapacita nestíhá. Problémy by ale měly být jen dočasné, vysvětluje v podcastu Green Deal expert na solární elektrárny Pavel Hrzina z katedry elektrotechnologie ČVUT. Nejen o tom, jestli stejnou nesnáz budou muset brzy řešit i další provozovatelé solárních elektráren, si s ním povídali Tereza Beránková a Martin Ehl.

„Nevidím důvod, proč by se problémy s připojením do sítě, které vidíme v okolí Brna, měly roztáhnout na celou republiku. Úplně v klidu můžou být ti, kteří žijí v původních průmyslových oblastech. Fabriky se sice zrušily, kapacity sítě tam ale zůstaly,“ vysvětluje Hrzina. O poznání méně příznivá situace by mohla v budoucnu nastat pro ty, kteří budou fotovoltaiku chtít připojit v turisticky atraktivních oblastech bez průmyslových zón.

I tak je ale podle Hrziny problém jen dočasný, přebytky sluneční energie by podle něj v nadcházejících letech měla vyřešit sousedská energetika – tedy přímý prodej energie od drobných výrobců drobným zájemcům. Komunitní energetika by se ale podle Hrziny neměla omezovat pouze lokálně. „Nevidím důvod, proč by majitel elektrárny měl prodávat jen ve vlastní ulici nebo čtvrti. Pokud se někdo z okolí Prahy dohodne s Ostravanem, že si od něj bude nakupovat přebytky, nevidím v tom problém,“ vysvětluje Hrzina a přiznává, že vnímá jisté tlaky na lokální omezení komunitní energetiky. Jak bude ale celý systém fungovat, bude jasnější až v lednu příštího roku, kdy by celou problematiku měla zarámovat nová legislativa.

Připojení do sítě ale není jediný aspekt, který čerství majitelé solárních elektráren musí řešit. „První rok fungování je pro solární elektrárnu zátěžovou zkouškou. Většina závad se projeví právě během první sezony,“ vysvětluje Hrzina a upozorňuje na fakt, že řada čerstvých majitelů elektráren od instalačních firem vůbec nedostane manuál. „Pak samozřejmě neví, jak se o tu elektrárnu starat. Netuší, na co si dávat pozor,“ popisuje specialista a dodává, že i takový detail, jako je následný servis či prodloužená záruka, může pomoct zájemcům o novou fotovoltaiku rozlišit kvalitní firmu od amatérské.

Údržbu panelů by podle něj neměli zanedbávat především majitelé domů s plochou střechou, riziko zanesení nečistot a následných komplikací je právě u těchto typů střech vyšší. „Nejhorší je bodové znečištění, kdy na panel dopadne exkrement ptáka nebo se přilepí list,“ vysvětluje expert. Na pozoru by tak podle něj měli být provozovatelé fotovoltaik především na jaře. „Čas od času to chce zkontrolovat,“ radí proto Hrzina.

