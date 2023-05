V Česku za poslední rok přibylo zhruba 60 tisíc tepelných čerpadel. Celkem tak tímto způsobem vytápí své domy až čtvrt milionu domácností, alespoň to ukazují data Asociace pro využití tepelných čerpadel. Její předseda Radek Červín odhaduje, že na rozdíl od turbulentního loňského roku jich bude letos na trhu dostatek, chybí ale instalační firmy. Na co by si měli dát noví zájemci při výběru takové společnosti pozor nebo kolik peněz vše letos bude stát – nejen na to se ptali Martin Ehl s Terezou Beránkovou.

Podle Radka Červína musela asociace v uplynulém roce řešit především stížnosti na neseriózní montážní firmy, hluk nebo nespokojenost zákazníků, kteří od tepelného čerpadla během zimy čekali větší tepelný komfort nebo úspory. „Noví majitelé ve snaze ušetřit přistupují k tepelnému čerpadlu podobně jako dřív k plynovému kotli nebo ke kotli na tuhá paliva,“ popisuje Červín. „U radiátorů zavřou termostatické hlavice a diví se, že ten systém pak nefunguje dobře. To se samozřejmě odrazí i na vyúčtování za elektřinu. Ve snaze ušetřit nakonec zaplatí víc,“ dodává.

Časté jsou ale podle něj i stížnosti na hluk, které přichází od sousedů majitelů čerpadel. Podle Červína je problém především v nejasně nastavené legislativě i v údajích, které u přístrojů uvádí sami výrobci. „Ta hodnota odpovídá nejvyšší energetické účinnosti, jenže nejhlučnější je čerpadlo tehdy, když kompresor i větrák jedou na maximum. To je údaj, který by potřeboval každý projektant,“ vysvětluje Červín příčinu sousedských sporů. Kvalitní instalační firma by ale podle něj měla vycházet nejen z tabulek, ale problém předvídat.

V legislativě neplavou jen čeští úředníci, ale i ti evropští. Například Evropská komise podle Červína pracuje se dvěma plány, které jdou zatím proti sobě. Zatímco jedna část komisařů s tepelnými čerpadly počítá jako s jedním z hlavních nástrojů při dekarbonizaci kontinentu, jiná divize komise plánuje prodej a instalaci současných čerpadel zatrhnout – vadí jí fluorované uhlovodíky, které kolují v chladicí náplni ve stěnách domu. Jejich únik by podle komisařů pro planetu znamenal výraznou uhlíkovou zátěž. „Ano, to je pravda, ale jen při havárii. A k takové havárii opravdu dochází málokdy,“ říká Radek Červín. Výrobci zařízení tak zřejmě dostanou čas na to, aby současná chladiva nahradili přírodními. Nejdrastičtější návrh podle Červína počítá s dvouletou lhůtou.

I tak ale zájem Čechů o instalaci tepelných čerpadel dál roste. Pohání jej mimo jiné i štědrá dotační politika. Na pořízení čerpadla mohou zájemci čerpat finance třeba z kotlíkových dotací nebo z programu Nová zelená úsporám. Nově by si o peníze mohli zažádat i ti, kteří zvažují výměnu za starý plynový kotel. Podmínky chce ministerstvo životního prostředí zveřejnit během května.

