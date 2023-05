Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle zatím neúplných výsledků voleb nedokázal zvítězit v prvním kole a země je rozdělená napůl. Před druhým kolem tak klíčového hráče Blízkého východu čekají dva týdny napětí a ostrého politického boje. Výsledek přitom neovlivní jen Turecko, ale vzhledem k jeho mezinárodnímu významu i okolní svět. Co konkrétně se na hranicích mezi Evropou a Asií děje a jaké to může mít důsledky? V dnešním Ranním brífinku to rozebere zahraniční reportér Hospodářských novin Pavel „Pawluscha“ Novotný.

