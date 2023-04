Standa Pekárek jezdí jako řidič v Československé televizi a má sny. Řídit volhu, vozit Goťáka a mít se dobře. A svým cílům neváhá obětovat cokoliv a hlavně kohokoliv. Příběh práskače s krycím jménem Volha z produkce České televize ukazuje společnost 70. a 80. let bez příkras, jako dobu plnou zmaru, drobných či větších ústupků, morálních selhání, vulgarity a zrady. „Je to taková uvěřitelná sonda do života člověka, který se snaží tím režimem nejen proplout, ale i z něj něco získat. I za cenu toho, že obětuje jakoukoliv naději na to, že by mohl mít třeba charakter,“ říká o hlavním antihrdinovi Volhy publicista a spoluautor podcastu Přepište dějiny Martin Groman. Jak se podle něj proměňuje vnímání normalizace? A jsme dnes smířlivější ke Standům Pekárkům?

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.