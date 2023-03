Ani na šestém zasedání bankovní rady pod vedením guvernéra Aleše Michla nepřistoupili její členové na zvýšení úroků. Základní sazba tak zůstává na sedmi procentech. „I symbolické zvýšení by bylo dobré. Stálo by za to pokusit se ovlivnit inflaci, která tu bude v průběhu příštího roku,“ říká v podcastu Ranní brífink hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Podle něj hrozí, že se během roku 2024 nepodaří stlačit růst cen až k dvouprocentnímu cíli centrální banky, ale inflace zůstane na hodnotách okolo čtyř pěti procent. „A pokud toto číslo uvidíme i ve druhé polovině příštího roku, tak ta pravděpodobnost, že budeme i na další roky očekávat podobnou inflaci, už bude podstatně vyšší, než je dnes,“ vysvětluje Marek. Centrální banka by podle něj musela v takovém případě držet vysoké sazby mnohem déle než ostatní země. „Samozřejmě s negativním dopadem na reálný ekonomický vývoj,“ dodává Marek.

