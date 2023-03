Rozpočet a důchody, dvě zásadní témata, která hýbou společností. Důchodová reforma je v nedohlednu, naopak vyhlídky na práci do 68 let a čím dál menší státní penzi jsou až nepříjemně blízko. Do jaké míry může pomoci stávající soukromé spoření? A jak se může padesátník zabezpečit na stáří? Jestli je výhodné soukromé penzijní připojištění a jak by se mělo změnit, řekne ředitel Asociace penzijních společností Pavel Racocha.

Státní rozpočet však netrápí pouze penze. Výdaje rostou víc než dvakrát rychleji a současný stav je neudržitelný. Škrtat se musí všude, ale také je zapotřebí zvýšit příjmy, uvádí členka poradního týmu premiéra Petra Fialy a hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Víc o tématu v dnešním v Ranním brífinku.

