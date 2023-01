Celebrity volí Andreje Babiše. Kdo v rodině Andreje Babiše kupuje vánoční dárky a kdo ujídá cukroví. Andrej Babiš si zašel k holiči. To jsou některé z článků v lifestylových magazínech z poslední doby o aktuálním prezidentském kandidátovi. Tyto časopisy přitom patří do mediální divize holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů. „Ty informace nemají žádnou jinou hodnotu než pozitivní PR. Je to věčný problém, kdy majitel médií zároveň vyvíjí politickou aktivitu,“ říká k tomu v Ranním brífinku mediální analytik Filip Rožánek. Standardně se přitom bulvár politikům takto nevěnuje, popisuje. Změnu v tomto směru přinesl až právě Babiš.

