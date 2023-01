Stojí za to číst stovky stránek dokumentů, ve kterých analytici předpovídají dění na trzích v nadcházejícím roce? Kolega David Busta se do toho s vervou pustil, ačkoliv historická srovnání ukazují spíše na to, že odhadovat vývoj akciových indexů je disciplína podobná věštění z křišťálové koule. V Ranním brífinku vám tak s jistotou neprozradíme, jak to letos bude na burzách vypadat, jedno užitečné předsevzetí pro všechny drobné investory ale uslyšíte zcela určitě.

