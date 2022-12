Lepší než očekávaná čísla o inflaci nakopla na začátku úterního obchodování americké akciové trhy, ve středu večer našeho času pak jejich náladu ovlivní výhled Fedu, který ukáže, kam by se mohly dostat úrokové sazby. Investoři věří, že příští rok už dopadne výrazně lépe než ten letošní, a hlavně doufají, že americká ekonomika nespadne do silné recese, která by se následně propsala do výsledků firem, a tím pádem i cen jejich akcií.

Zda je namístě spíše optimistický, nebo pesimistický pohled, a po jakých investicích se poohlédnout, jestliže už na akcie nemáte nervy, také o tom mluví v Ranním brífinku specialista Hospodářských novin na dění na trzích David Busta.

