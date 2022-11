Dobré ráno z Hospodářských novin. Je 22. listopadu a do podání přiznání a kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty zbývá některým podnikatelům jen pár dní. A bude to právě DPH na potraviny, o které bude řeč v souvislosti s odjezdy Čechů do...

22. 11. 2022 ▪ 09:10 min.