Nadcházející summit dvaceti největších světových ekonomik v Indonésii žádný výrazný posun pro vývoj války na Ukrajině nepřinese. Mohl by ale teoreticky zmírnit napětí mezi USA a Čínou. V souvislosti s očekávaným jednáním prezidentů obou zemí to v Ranním brífinku řekl diplomat a poradce premiéra pro mezinárodní a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar. A vyjádřil se i k chystanému prodeji části námořního přístavu v německém Hamburku do čínských rukou: „Doufám, že Německo zvážilo řádně všechna pro a proti. A doufám, že dělá kroky správné, kterých nebude v budoucnu litovat.“

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.