Dobrý den z Hospodářek, je pátek 4. listopadu. Česká vláda oznámila, že chce konsolidovat děravé státní finance, ale nechce zvyšovat daně, ani se jí nechce moc šetřit. Aspoň to vyplývá z nemastných neslaných reakcí na doporučení expertů z Národní ekonomické rady vlády. Také se vám to zdá poněkud mimózní? Fajn, pokusíme se to rozklíčovat s šéfekonomkou Raiffeisenbank Helenou Horskou. A to hned po komentovaných ekonomických zprávách!

