Investiční podcast MoneyPenny tentokrát navštívila Kateřina Zychová z Verdi Capital, jež má zkušenosti z velkých bank na Wall Street i v Londýně. Po návratu do Čech založila Verdi Capital a věnuje se jak investicím do akcií, dluhopisů, tak do private equity a nově rozjíždí i fond zaměřený na investice do českých farem. V podcastu vysvětluje, jak byznys funguje.

Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

A nezapomeňte odebírat investiční newsletter Peníze HN.