Díky inflaci a jednomu legálnímu triku jsou fondy kvalifikovaných investorů (FKI) dostupné pro širší počet investorů. Zajímavé jsou především proto, že umožňují investovat do alternativních a často výnosnějších aktiv. Martin a David vysvětlují, jak fondy fungují, jak do nich lze investovat, co nabízí a jak si vedou ve srovnávacím žebříčku. Zmiňují se také o rizicích, která by neměl investor opomenout. Kompletní díl najdete na platformách Herohero nebo Gazetisto.

Na platformách jsou k dispozici také aktualizovaná srovnání poskytovatelů DIP, dostupných nástrojů k zafixování zatím ještě relativně vysokých sazeb, portfolio tracker s investicemi Lukáše Nádvorníka, kalkulačky fixací u hypoték a další analýzy, srovnání a přehledy.