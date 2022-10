Rodičovství. Slovo, které se mezi běžnou populací rozmohlo převážně v sedmdesátých letech minulého století, kdy se na scéně objevila exploze knih o výchově potomků. I dnes je to téma, kterému se dostává nevídané pozornosti a čísla to potvrzují: před padesáti lety trávili rodiče intenzivním rozvojem dítěte (jako je společné čtení, tvoření nebo učení) hodinu a tři čtvrtě týdně, dnes je to přes pět hodin a stále mají pocit, že je to málo. A i přesto, že v poslední době narostl aktivní čas, který s dětmi tráví otcové, stále leží neúměrná část na matkách.

„Helikoptérové rodiče“ dnes v intenzivním rodičovství doplnila také asijská generace takzvaných „tygřích“ rodičů, pro které třeba čínská Univerzita Tianjin buduje „stany lásky“, aby ubytovala rodiče, kteří přijeli doprovodit jejich čerstvě přijaté milované děti. A tak není divu, že kolem rodičovství vykvetl bujarý byznys. Od soukromých a Montessori školek přes bio přesnídávky, „parentech“, genetické testy až po talentové programy. Například trh s edukativními hračkami vzroste podle očekávání mezi lety 2020 a 2024 o více než 24 miliard dolarů.

Ale zatímco starší generace rodičů chtějí hlavně cílevědomé děti, rodiče mileniálové a GenZ lpí hlavně na výchově ke kreativitě a autenticitě. Ve hře jsou ale i futuristické scénáře: genetický design dětí na míru, potomci, kteří touží po tranzici, která nemá nic společného s genderem, ale s cloudem, nebo robotické chůvy jako z nejnovějšího románu nobelisty Kazua Ishigura Klára a Slunce.

