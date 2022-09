Zatímco před sto lety jste se do luxusu museli narodit a status byl propojený s ekonomickou sílou, mocí a společenským postavením, dnes vám stačí přístup k internetu. Dřív byli „trendsetteři“ lidé z vyšší třídy a chudší část společnosti se snažila napodobit to, co nosí, co kupuje, čeho si váží a jak tráví volný čas. Za posledních 20 let se ale tahle pyramida začala rozpadat. Dnes už ti, co určují, co bude aspirativní vůbec nemusí mít bohatství v tradičním slova smyslu. A stejně tak značky, které se stávají statusovými symboly, lákají zákazníky jinými hodnotami než kdy dřív. Třeba i proto, že do roku 2025 přispějí mileniálové a GenZ k 130% růstu na trhu s luxusem.

Nebuďme ale naivní. Tradiční luxus se rozhodně nikam nechystá. Naopak. Polovinu bohatství Spojených států amerických drží pevně v rukou generace baby boomers a 68 % vedoucích pozic zastává Generace X. Globální pandemie, válka na Ukrajině i nastupující recese navíc vyvolaly velkou nejistotu, kam uložit peníze. A tak to není jenom YouTuberka Mrs. Dow Jones, která doporučuje vložit úspory do Hermès kabelky. Ta totiž na ceně jen poroste, narozdíl od akcií.

