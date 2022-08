My všichni jsme zákazníci. A to, jak nakupujeme, se neustále mění. Po letech průmyslového a technologického pokroku se naše spotřebitelské preference pěkně rozmazlily. Chceme všechno, chceme to za dobrou cenu – a chceme to hned. A aby firmy své zboží prodaly, musí mít o našich neustále se měnících touhách přehled.

Vybrali jsme studie největších trendspottingových agentur na světě. Představíme vám, jakým směrem se naše zákaznická zkušenost podle nich v následujících letech bude ubírat.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat. A určitě nám napište, jak se vám podcast líbí.