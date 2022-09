Dobrý den z Hospodářek, je pátek 30. září! Takže se logicky, protože se snažíme vždycky vidět dopředu, podíváme na to, jak může dopadnout druhé kolo senátních voleb, které proběhne dnes a v sobotu. Co Miloš Vystrčil, kterého se pokouší Andrej Babiš vystrčit se Senátu prostřednictvím své spoluobžalované v kauze Čapí hnízdo Jany Nagyové? A jak vůbec dopadne to Babišem halasně vytrubované „referendum o vládě“? S mými oblíbenými prognostiky si zavěštíme hned po několika byznysových zprávách.

