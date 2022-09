Češi jsou známí svojí láskou k přírodě, jenže stačí to? Co jsou lidi ochotni obětovat ze svého pohodlí, aby přispěli k ochraně klimatu? To se dozvíte od reportéra HN Martina Bibena. A náš politický reportér Ondřej Leinert vám vysvětlí, o co jde v senátních volbách, které začínají spolu s komunálkami už pozítří. Jaké šance má šéf Senátu Miloš Vystrčil, že obhájí své křeslo proti pravé ruce Andreje Babiše – Janě Nagyové?

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.