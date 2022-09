Není větší trend než gaming. Aktuálně je herní trh větší než celý hudební průmysl, kino i streamingové služby dohromady. A roste rychleji než cokoliv z nich. Na první pohled je to zábava pro introvertní puberťáky, ale doopravdy je průměrnému hráči pětatřicet a skoro polovina jsou hráčky. Celkem to pak dělá téměř tři a půl miliardy lidí na světě, kteří se dají označit jako gamers. A pro některé je už hraní, dobře vydělávajícím povoláním.

Firma Nintendo byla založena ve stejný rok, kdy Vincent Van Gogh namaloval jeden ze svých nejslavnějších obrazů – v roce 1889. Původně prodávala karty, pozdější přesun do videoher z ní však udělal jednu z největších firem na světě. Videohry samotné slaví padesát let – v sedmdesátých letech vzniklo Atari a do našich obýváků přišla legendární hra Pong. A pak už to jelo: Super Mario, Snake, World of Warcraft, Last of Us, Angry Birds nebo chytání Pokémonů v rozšířené realitě. V roce 2017 tvořily videohry pouhých 6,1 % celosvětových výdajů v zábavním a mediálním sektoru. Do roku 2026 se však předpokládá, že získají až 10,9% podíl, protože hraní her bude víc a víc mainstreamovou zábavou.

Stejně jako třeba v hudbě i v herním průmyslu se změny dějí díky neustálému vývoji technologií. Od titulů označených třemi A s větším rozpočtem než hollywoodské filmy po nezávislé developery, kteří programují hry na gauči a prezentují je na Steamu. Herní trh je prostě neustále v pohybu.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat. A určitě nám napište, jak se vám podcast líbí.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Trendspotting si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts. Budeme rády za hodnocení.