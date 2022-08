Do Washingtonu míří nový český velvyslanec, profesionální diplomat Miloslav Stašek. Kromě jednání o nákupu letadel či spolupráci v energetice chce Česko v očích Američanů zatraktivnit jako partnera pro vědu a výzkum, což by mohlo přinést nový byznys. V Ranním brífinku vysvětluje, jak to chce udělat.

