Najít odstup, odpočinout si, naučit se určovat si priority a přijmout, že o víkendu se pracovat nemusí, i když nás to baví sebevíc. To byla očekávání, která měla viceprezidentka pro péči o nefiremní zákazníky ve Vodafonu Anna Hoerová od svého sabatiklu, tedy tvůrčího volna.

Na neplaceném volnu zůstala top manažerka, která u červeného operátora pracuje přes dvě dekády a řídí 600 lidí, celkem tři čtvrtě roku. „Není to běžný standard a neznám moc manažerů, kteří by takové rozhodnutí uskutečnili. Ale rozhodně to stojí za to – a měli bychom mít odvahu brát si ho častěji,“ říká v podcastu TOP ženy HN.

Jak dlouhé volno trávila? Co jí na tohle rozhodnutí řekli nadřízení? Jaký byl návrat zpět do kanceláře? A jaké jsou aktuálně její pracovní výzvy? To vše se dozvíte v nejnovějším díle našeho podcastu.