Proč nemáme obousměrné propojení plynovodem z Polska, což by zvýšilo energetickou bezpečnost Česka? A jak daleko je projekt, o němž hovořil nedávno premiér Petr Fiala (ODS)? „Polská strana plynovod teď nepotřebuje – a zároveň otevřela nové propojení do Litvy. Navíc Poláci spustí také propojení na Slovensko. Na české straně zase není jasno, kdo a jak by měl přípravu plynovodu tlačit. Když už ne financovat,“ říká hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl.

