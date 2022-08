Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého mohou od pondělka žádat o příspěvek pět tisíc korun na dítě. A taky to dělají, žádostí jsou desetitisíce a systém kvůli tomu, jak je již v Česku v oblasti státního IT tradicí, opakovaně zkolaboval. Ale o tom se teď bavit nebudeme. Protože nezavoláme odborníkovi na IT, ale expertovi na státní finance. Popovídáme si s Miroslavem Kalouskem o tom, co je podle něj na příspěvku v principu vadně a jak by to dělal, kdyby byl premiérem.

