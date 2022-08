Zlevňování benzinu a nafty z posledních dnů by mělo ještě pokračovat. Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka by se cena pohonných hmot mohla v Česku do poloviny srpna snížit o více než 1,5 Kč na litr. Nejlevnější čerpací stanice už přitom stlačily cenu naturalu pod 40 korun za litr, nafta zůstává nad touto hranicí.

Ke zlevňování pomáhá výrazný propad cen ropy – cena za barel Brentu se dostala pod 95 dolarů, což je stejně jako před ruskou invazí na Ukrajinu. Ceny na pumpách jsou ale výrazně vyšší. Hlavním „viníkem“ jsou rafinerie. „Rafinérské marže jsou u benzinu na úrovni 20 dolarů za barel, před invazí se pohybovaly průměrně okolo 10 dolarů,“ vysvětluje v Ranním brífinku Tomčiak. U nafty je rozdíl ještě výraznější – před invazí zhruba 15, teď okolo 40 dolarů za barel.

