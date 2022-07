Dobrý den z Hospodářek, je středa 13. července. Dnes se pokusíme rozlousknout záhadu zvláštního energetického tarifu, který má podle vlády pomoci lidem postiženým raketovým nárůstem cen energií. Kolik kdo dostane a za jakých podmínek? Co s lidmi, kteří netopí ani elektřinou, ani plynem? Pomůže také jim někdo? A na jak dlouho bude pomoc stačit? To všechno probereme s kolegou Martinem Ťopkem, který vzal tužku a vládě to hezky spočítal.

