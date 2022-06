Ve svých 33 letech je Michaela Steinhauser spolumajitelkou úspěšné firmy Skinners, která vyrábí unikátní produkt – ponožkoboty, tedy jakési pevné ponožky se speciální podrážkou, jež pevně obepínají chodidlo. Patentem chráněné „skinnersky“ vznikají v Česku a prodávají se ve 120 zemích světa.

V byznysu jim pomohla pandemie, kdy lidé ve velkém vyráželi do přírody a investovali do zdraví. Jen loni se jim zdvojnásobily tržby a do světa poslali 240 tisíc párů ponožkobot. Teď Skinners plánují rozjet ostrou výrobu svých prvních barefoot bot, na něž na Hithitu vybrali potřebnou částku za pouhých osm hodin.

Proč měla Michaela Steinhauser potřebu zúročit své byznysové zkušenosti jako mentorka? Jak se Skinners podařilo český výrobek vykopnout do světa? Jak velkou výzvou pro ni je skloubit vedení firmy s péčí o několikaměsíčního syna? A proč se jí osvědčilo občas se zastavit a myšlenky dát na papír?

