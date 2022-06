Chystaná novela energetického zákona by v Česku mohla zlepšit podmínky pro rozvoj komunitní energetiky. Na to čekají mnohé obce, které by rády dosáhly větší nezávislosti na velkých distributorech elektřiny. Ze změn by ale mohly těžit i domácnosti,...

9. 6. 2022 ▪ 12:57 min