Chystaná novela energetického zákona by v Česku mohla zlepšit podmínky pro rozvoj komunitní energetiky. Na to čekají mnohé obce, které by rády dosáhly větší nezávislosti na velkých distributorech elektřiny.

Ze změn by ale mohly těžit i domácnosti, které mají například fotovoltaické panely a dosud můžou přebytky pouze za levno prodávat do sítě – a nikoliv nabídnout vyrobenou elektřinu třeba sousedovi. Kdy by mohl systém, známý například z Rakouska, začít fungovat i v Česku? Na to v Ranním brífinku odpovídal Jiří Novotný, starosta Trojanovic a člen Unie komunitní energetiky, která se právě na přípravě novely energetického zákona podílí.

